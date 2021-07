Aká bude tretia vlna v Bratislave?

Zaočkovanosť v hlavnom meste je 57-percent, čo znamená, že priebeh tretej vlny môže mať skôr britský ako ruský scenár. Veľká časť infikovaných cestujúcich však smeruje práve do Bratislavského kraja. Aj s deltou.

Delta variant vozia do Bratislavy a okolia hlavne nezaočkovaní. Ku kolektívnej imunite treba zaočkovať ešte asi 80 tisíc ľudí.

Keď sa pred rokom skončila prvá vlna koronavírusu, jeho šírenie sa v meste takmer zastavilo. V Bratislavskom kraji 10. júna 2020 evidovali len troch nakazených, v hlavnom meste jedného infikovaného, jedno úmrtie a 200 vyliečených. Za druhú vlnu teda mohol hlavne import, hlavne z Česka a Ukrajiny, pričom na hraniciach neboli prijaté žiadne opatrenia.

V druhej vlne ochorelo 44-tisíc ľudí v kraji, z toho 30-tisíc v Bratislave. Koľko ľudí ochoreniu podľahlo, nie je známe, lebo úrady počet obetí v regiónoch nezverejňujú. Denne však v hlavnom meste zomierali dvaja až šiesti ľudia.

Epidemická situácia je v posledných týždňoch stabilizovaná. Denne v Bratislavskom kraji pribúda 5 – 6 nových prípadov, za týždeň je to asi 50. V nemocnici je ich asi päť, na JIS jeden. Pre porovnanie – na vrchole druhej vlny v polovici februára zaznamenali aj viac ako 2000 pozitívnych testov týždenne, pričom hospitalizovaných bolo v priemere viac ako 500 pacientov.

Priebeh prvej a druhej vlny v Bratislavskom kraji - počet pozitívnych. (NCZI)

Import začína

Tretiu vlnu vo svete spôsobuje takzvaný delta variant, ktorý sa podľa odborníkov šíri o 40 až 60-percent rýchlejšie ako takzvaný alfa variant – bristký.

Prvé údaje o importe delta variantu ukazujú, že ho na Slovensko i do Bratislavského kraja najviac nosia nezaočkovaní ľudia.

Celkovo na Slovensku v júni a júli laboratórne potvrdili 35 prípadov delta variantu pandemického vírusu SARS-CoV-2. V Bratislavskom kraji do konca júna zaznamenali 13, zväčša privezených prípadov.

Štyria nakazení pricestovali z Ruska, z krajiny, kde prevláda delta variant na 90 percent a spôsobuje rekordné počty úmrtí. Jeden cestoval cez Rusko, Maltu a Rakúsko, ďalší prišli z Ugandy, Kórejskej republiky, Česka, Kirgizska a Rakúska. Vyplýva to z informácií, ktoré portálu Živé mesto poskytol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.

Väčšina z týchto ľudí nebola očkovaná – deväť. Prvú dávku mali dve nakazené osoby a riadne zaočkované boli dve ďalšie osoby.

Ide o sekvenované vzorky z obdobia od 16. do 29. júna, novšie výsledky zatiaľ nie sú známe. V júli však do Bratislavského kraja začali nosiť koronavírus hlavne zo Španielska, kde nákazlivejší delta variant dominuje v štyroch regiónoch a Veľkej Británie, kde tvorí 99-percent aktuálnych prípadov. Je teda pravdepodobné, že časť z týchto cestujúcich prišla s delta variantom. Okrem toho stúpa aj podiel importu na zachytených prípadoch. Kým počas prvého júlového týždňa tvorili dovezené prípady pätinu zachytených, počas druhého týždňa to už bola polovica z 52 prípadov.

Import nových prípadov koronavírusu do Bratislavského kraja. (Živé mesto)

Pôjdeme britskou cestou?

Hoci v Británii nový variant prevláda najviac, epidemická situácia je tam oveľa lepšia ako v Rusku. V tejto krajine, kde nie je zaočkovaná prvou dávkou ani pätina populácie, totiž minulý týždeň zaznamenali rekord – 670 mŕtvych denne, čo je podľa analytika Martina Smatanu o 150 viac ako bol vrchol posledných vĺn v Rusku.

V Británii, kde prvú dávku dostalo 67 percent ľudí a kompletne je zaočkovaná polovica obyvateľov, v rovnaký deň zaznamenali “len” 37 úmrtí. “V Anglicku vypočítali, že očkovaním zatiaľ predišli takmer 37 tisícom úmrtí a 11,8 miliónom infikovaných,” uvádza Smatana. Pritom podotýka, že podľa aktuálnej štúdie, zverejnenej v Lancette, mali očkovaní nižšiu virálnu nálož ako neočkovaní ľudia.

Pre porovnanie, na Slovensku je zaočkovaných prvou dávkou 40 percent obyvateľov. Bratislava je na tom v porovnaní s ostatnými regiónmi najlepšie, keďže má vakcinovaných viac ako 57 percent obyvateľov. Ku dosiahnutiu kolektívnej imunity hlavné mesto potrebuje doočkovať asi 80-tisíc ľudí. V čakárni je pritom len 1700 ľudí na prvú dávku a 12-tisíc na druhú, čo znamená, že zvyšok treba presvedčiť. Niektorým prekáža, že vakcíny boli vyvinuté príliš rýchlo, iní sa obávajú sprievodných účinkov. Ďalší sa nechcú očkovať vôbec.

Vedenie mesta sa k očkovaniu snaží motivovať aj súťažou o električenky. Podľa analytikov by sa však úrady mali sústrediť na zvýšenie počtu zaočkovaných medzi seniormi, keďže sú stále najrizikovejšou skupinou. V Bratislave nedostalo žiadnu dávku asi 24-tisíc ľudí vo veku nad 65 rokov. O stave seniorov majú najlepší prehľad sociálne oddelenia mestských častí – vedia napríklad, kto je imobilný a odkázaný na cudziu pomoc. Nevedia síce, kto z nich bol očkovaný, vedia sa však s nimi skontaktovať cez svoje opatrovateľky, ktoré im posielajú. Mestské časti však väčšinou očkovanie seniorov vybavili zriadením očkovacej telefonickej linky, či taxíka.

Najviac zaočkovaných je medzi ľuďmi od 70 do 79 rokov, kde chýba len štvrtina, nad 80 rokov nie je zaočkovaná tretina obyvateľov a spomedzi 60 až 69-ročných 30 percent.

(Open Data)

Aká bude tretia vlna?

Podľa odhadov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb bude delta variant na konci augusta tvoriť až 90 percent prípadov vírusu SARS-CoV-2 v Európskej únii.

Priebeh tretej vlny na Slovensku bude podľa matematika Richarda Kollára závisieť od toho, koľko budeme testovať a ako sa nám podarí infikovaných vyhľadávať. “A podstatné bude, či zachytíme infekcie už pri ich príchode na Slovensko, alebo až keď druhá generácia infikovaných príde do nemocníc,” myslí si Kollár.

V súčasnosti platí, že dospelí cestujúci, ktorí prichádzajú zo zahraničia a nie sú zaočkovaní, musia ísť na dva týždne do domácej karantény, alebo na piaty deň absolvovať negatívny test. Po tom, čo začne platiť nález Ústavného súdu, to bude platiť aj pre ľudí, ktorí sú zaočkovaní prvou dávkou.

Podľa matematika veľké šírenie zrejme príde až v momente, keď sa rozbehnú väčšie aktivity v interiéroch. Vírus sa bude šíriť hlavne medzi nezaočkovanými, aj preto Dáta bez pátosu upozorňujú, že bude treba opäť začať s testovaním žiakov na školách, keďže očkujú sa deti od 12 rokov. Doteraz ministerstvo testami šetrilo.