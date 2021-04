Toto sú čísla, ktoré Gröhlinga nezaujímajú

Koľko detí sa nakazilo v škôlkach a školách? To minister nevie vraj preto, že to jeho ministerstvo nemá na starosti. Pritom by sa stačilo opýtať hygienikov. Nárast oproti februáru bol niekoľkonásobný.

Ešte v marci sa minister školstva Branislav Gröhling (SaS) Denníku N priznal, že nemá údaje o tom, koľko detí sa nakazilo v školách. Musel rátať s tým, že túto otázku dostane opäť, no ani na dnešnej tlačovej konferencii na ňu nevedel odpovedať.

“To vám vie dať úrad verejného zdravotníctva, my zbierame údaje o otvorených triedach, počte žiakov, nevieme sledovať trasovitosť,” opakoval na tlačovej konferencii minister Gröhling.

Údaje Úradu verejného zdravotníctva SR za marec hovoria, že v školách, alebo škôlkach sa v marci nakazila pätina všetkých 4008 infikovaných detí od 0 do 9 rokov. Z tri až 5-ročných nakazených detí sa v škôlke nakazila tretina a zo šesť až 9-ročných sa v škole nakazilo 17 percent.

(Úrad verejného zdravotníctva SR)

Ak by sa minister zaujímal o to, ako a kde sa deti nakazili, možno by vedel prijať usmernenia na zabránenie prenosu a vzniku miniepidémií.

Ani v rapídnom náraste infikovaných detí zo štyroch stoviek za február na štyri tisícky minister nevidí problém. “Bolo medializované, že rastie počet detí, ktoré sú nakazené COVID-19, že či to je bezpečné, aby sme otvárali školy. Podľa informácií, ktoré máme my v rámci NCZI, je podiel detí, ktoré sa nakazia v škole, vždy rovnaký a to je 0,2 percenta detí, ktoré chodia do školy. Ak niekde bolo písané, že sa zväčšuje počet detí, je to preto, lebo stále do systému ide väčší počet detí, ale stále je to na úrovni 0,2 percentá,” myslí si minister.

Faktom ale je, že ku 9. februáru podľa údajov ministerstva do škôl nastúpilo 112 tisíc detí. Od marca opäť školy prechádzali na dištančné vzdelávanie a od dnes sú otvorené pre celý prvý stupeň. Na celom Slovensku je na prvom stupni evidovaných vyše 206 tisíc detí a na druhom 217 tisíc. Čiže ak by sa podiel infikovaných detí na školách nemenil, tak by mal byť v marci oproti februáru dvojnásobný a nie deväťnásobný.

Pre ministra a jeho úrad sú podstatné výsledky z kloktacích testov, ktoré vraj tiež hovoria o 0,2 percentách infikovaných. “Zo získaných údajov o výskyte pozitivity môžeme skonštatovať, že opatrenia v školách sú účinné,” uviedlo tlačové oddelenie.

No hoci Gröhling hovoril o milióne testov a na webe ministerstva sa hovorí o testovaní každý týždeň, v skutočnosti bolo za šesť týždňov trvania testovania kloktacími testami otestovaných 6 843 žiakov v 246 základných školách, pričom bolo identifikovaných iba 15 pozitívnych prípadov.

Hoci druhý stupeň do školy stále nenastúpil, podľa usmernenia ministerstva školstva sú “kloktacie testy určené primárne žiakom 2. stupňa”. Jediný, kto sa v súčasnosti môže testovať, sú 3. a 4. ročník. Prvý a druhý ročník vôbec netestujú, lebo to objednávkový systém ministerstva vôbec neumožňuje. Nakazené deti sú pritom aj v týchto vekových kategóriách.

