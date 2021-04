Heger posunul termín otvárania škôl, tie to nevedia

Eduard Heger minulý týždeň ako zastupujúci minister presunul otváranie škôl na 12. apríla. Mnohé školy či zriaďovatelia o tom nevedia.

Chystáte sa zajtra do školy? Otvorenie škôl sa však z utorka presúva na 12. apríla. Ministerstvo školstva o tom rozhodlo ešte pred sviatkami 30. marca, viaceré školy o tom však netušia a rodičov zatiaľ neinformovali. Nevedeli o tom ani niektorí zriaďovatelia škôl. "Danú informáciu som sa dozvedel dnes ráno, že ministerstvo školstva rozhodlo, že nemôžu ísť zajtra do školy, celý prvý stupeň," priznal dnes starosta Rače Michal Drotován.

Rozhodnutie urobil zastupujúci minister školstva Eduard Heger. Odôvodnil ho vývojom epidemiologickej situácie vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility - bez bližších podrobností. O deň neskôr, 31. marca, ministerstvo informovalo na facebooku, že školy pokračujú v nezmenenom režime. "Uprednostnené budú tie deti a žiaci, ktorých rodičia majú nevyhnutný prezenčný spôsob výkonu práce.," uviedlo.

O ďalší deň neskôr už bol v kresle staronový minister Branislav Gröhling. Ministerstvo zatiaľ na otázku, či a kedy Hegerovo rozhodnutie distribuovalo školám, neodpovedalo.

Školy sa zatiaľ chystajú na otvorenie, mnohé majú na svojom webe oznam, že od 7. apríla sa nastupuje na prezenčnú výučbu. Niektoré dokonca dnes zabezpečujú testovanie rodičov pred nástupom do školy. Len málo škôl informuje o odklade termínu: "Všetci žiaci 2. stupňa sa do konca týždňa ( (do 9. apríla 2021) vzdelávajú dištančne so zabezpečenou online výučbou," uvádza na webe ZŠ Komenského v Bratislave.

Zlý termín

Otvorenie škôl vo februári umožnila vláda na návrh ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). V tom čase bola epidemická situácia na Slovensku horšia ako dnes. Minister však rozhodnutie odôvodnil zhoršujúcim sa psychickým zdravím detí, zvýšenými pokusmi samovraždu u detí, ale aj zvýšeným výskytom domáceho násilia. Viaceré sa napriek tomu rozhodli pokračovať v dištančnej výučbe a napríklad Staré Mesto, ktoré otváralo medzi prvými, sa k nej tiež vrátilo kvôli zhoršenej epidemickej situácii.

Dnes je epidemická situácia oveľa lepšia ako pred mesiacom.

Ešte pred mesiacom týždenne v Bratislavskom kraji pribúdali dve tisícky pozitívnych PCR testov, posledný marcový týždeň to už bolo “len” tisíc. Počas veľkonočného týždňa hygienici zaznamenali 525 pozitívnych PCR testov a 722 antigénových testov.

Problémom však je, že po otvorení škôl narástol počet infikovaných detí na dvojnásobok, zatiaľ čo počty infikovaných dospelých výrazne klesli.

