Starostovia, blízki SaS, otvárajú školy v Bratislave

Vyše 5600 detí sa budúci pondelok môže vrátiť do svojich tried v hlavnom meste. Po tom, čo hlavný hygienik označil otváranie škôl za vysoké riziko, sa rozhodli otvoriť Staré Mesto, Ružinov a Petržalka. Kto ostane doma, má problém.

Staré Mesto tvrdí, že o otvorení škôl rozhodlo na základe platného uznesenia vlády z minulého týždňa o otvorení škôl a schváleného COVID automatu. “Chceme dať rodičom, ktorí majú záujem dať svoje dieťa do školy, možnosť aby tak urobili,” povedal hovorca Starého Mesta Matej Števove. “Približne polovica rodičov žiada školy otvoriť, druhá polovica má oprávnené obavy,” tvrdí zase starosta Ružinova Martin Chren.

Vysoké riziko

Kompetentní však tento týždeň priznali, že otvorenie škôl nebol dobrý nápad, vláda však rozhodnutie o tom nezrušila. “Návrat do škôl je vysoké riziko,” povedal v utorok hlavný hygienik Ján Mikas. “Tým, že sme otvorili školské zariadenia, situácia bude vážnejšia,” zhodnotil zase minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) a podotkol, že britská mutácia koronavírusu, ktorá u nás momentálne dominuje, je oveľa infekčnejšia u strednej generácie, dokonca aj detí. Z 1962 pozitívnych vzoriek, ktoré na ňu testovali, bolo až 74 percent britského typu. Obaja nevedeli povedať, kedy sa situácia zlepší s tým, že “sa nedarí skresať počet infikovaných a hospitalizácii”.

Koľko infikovaných detí je v Bratislave, nie je známe, hygienici nám informáciu neposkytli. Podľa našich informácií je však aktuálne na bratislavských Kramároch hospitalizovaných päť detí, infikovaných COVID-om 19, od narodenia po starší školský vek. “Umelú pľúcnu ventiláciu nevyžadujú,” uviedla pre Živé mesto hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická.

Viacerí odborníci však upozorňujú, že u detí, ktoré prekonali nový koronavírus sa môže rozvinúť zápalový syndróm. “Symptómy sa vyskytujú u detských pacientov s odstupom asi 2 týždňov po prekonaní SARS-CoV-2 a v 50 percent prípadov najčastejšou komplikáciou je myokarditída,” upozornili aj slovenskí odborníci v štúdii Multisystémový zápalový syndróm u detí spojený s COVID-19/SARS-CoV-2. “Prognosticky nepriaznivé kritériá priebehu u detských pacientov zahŕňajú vek vyšší ako 5 rokov a zvýšenú koncentráciu feritínu,” dodávajú.

Bratislava stále patrí medzi okresy s najhoršou 7-dňovou incidenciou, za týždeň je počet infikovaných väčší o pätinu. Denne pribúda 200 nakazených, čo je toľko ako bolo v hlavnom meste za celú prvú vlnu – od marca do júna. Od začiatku roka pribudlo 9000 z celkových 23 700 nakazených Bratislavčanov.

Denné prírastky pozitívne testovaných osôb PCR testami v Bratislave.

11. februára bolo pozitívnych 232 z 2431 testov.

GRAF: NCZI

Portál Dáta bez pátosu už pred týždňom skonštatoval, že v Bratislave by sa deti do škôl vracať nemali. “Nie sme na celom Slovensku v takej situácii, že by mohli byť okrem už otvorených materských škôl pre deti rodičov z prvej línie otvorené aj iné školy,” napísali analytici.

Bratislavská Univerzitná nemocnica už avizovala, že má problém s kapacitou kvôli štyrom stovkám COVID-19 pozitívnych pacientov a požiadala okolité nemocnice, vrátane detskej, o pomoc.

Vývoj počtu hospitalizovaných v Bratislave. K 11. februáru je ich 443 (zelená), 38 je na JIS (čierna) a 45 na pľúcnej ventilácii (červená).

GRAF: NCZI

Dal len odporúčanie

Tým najviac kompetentným, ktorý má posúdiť, či je alebo nie je vhodné v aktuálnej situácii otvárať školy, je bratislavský regionálny hygienik. Ten ešte minulý týždeň vydal stanovisko, že otvárať školy neodporúča. Aktuálne podľa hovorkyne Kataríny Nosálovej platí stanovisko z 10. februára. Regionálny hygienik v ňom uvádza, že od 15. februára sa treba riadiť platným COVID automatom. Ten však píše, že v regiónoch v treťom stupni varovania ako sú Bratislava I. až V. sú “otvorené materské školy, základné školy 1. stupeň vyučujú prezenčne – ak to umožní aj regionálny úrad verejného zdravotníctva SR v danom okrese.

“Vzhľadom na to, že školy celoplošne žiadnym právnym aktom neuzatváral, nebude ich ani žiadnym právnym aktom celoplošne otvárať,” píše Stanislav Duba, poverený vykonávaním funkcie regionálneho hygienika. “Prázdniny” totiž začiatkom decembra vyhlásila vláda. Hygienik vraví, že situáciu bude sledovať a v prípade potreby nariadi opatrenia. V minulom – 5. kalendárnom týždni nechali zavrieť detské jasle v okrese Bratislava II a deväť materských škôl: jednu v okrese Bratislava I, tri v okrese Bratislava II a ďalšie tri v okrese Bratislava IV.

Len tí, čo chcú?

Staré Mesto aj Ružinov tvrdia, že školy otvárajú len pre tých, ktorí chcú. Má to však háčik. Tí, ktorí ostanú doma, budú v nevýhode.

“Rodičia, ktorí svoje dieťa do školy ešte dať nechcú, ich do školy nemusia dať – a na vyžiadanie im škola dá potvrdenie, vďaka ktorému nestratia nárok na OČR. Podmienkou je komunikovať dištančné vzdelávanie so školou, aby to nebolo považované za záškoláctvo,” uviedol starosta Ružinova Martin Chren, bývalý člen SaS. Takúto možnosť spomínal minulý týždeň aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že online vzdelávanie nebude pokračovať.

“Učitelia ich deťom pošlú pracovné listy, aby sa mohli počas týždňa doma vzdelávať dištančnou formou s vlastnými rodičmi,” potvrdil Chren.

Petržalka obnoví vyučovanie na prvých a druhých ročníkoch I. stupňa v 10 ZŠ – nebude fungovať škola na Pankúchovej. Fungovať tiež bude všetkých 11 školských klubov detí. “Prevádzku obnovujeme postupne, nie nárazovo, aj vzhľadom na odporúčanie regionálneho hygienika a výsledky posledného víkendového testovania, ktoré ukázali najvyššiu pozitivitu spomedzi bratislavských mestských častí práve v Petržalke. Situácia je aj naďalej vážna a netreba ju podceňovať,” povedal starosta Ján Hrčka. Prevádzku 23 materských škôl neobnoví.

Na prvom stupni v jednotlivých školách je od 100 do 400 detí. FOTO: Freepik

Bude záujem?

Niektorí rodičia otvorenie škôl vítajú, iní majú obavy. Najbližšie dni ukážu, aký je skutočný dopyt. Staré Mesto už od tohto pondelka otvorilo škôlky. “Situácia je dobrá a opatrenia zatiaľ fungujú spoľahlivo,” tvrdí radnica. Otvoriť škôlky sa v nedeľu rozhodli vzhľadom na stabilne dobrú incidenciu v rámci Starého Mesta. Sme výrazne pod jedným percentom. Tieto čísla nás uisťujú v tom, že v Starom Meste je bezpečné prostredie,” povedala v nedeľu starostka Zuzana Aufrichtová, ktorá v parlamentných voľbách kandidovala za SaS.

Podľa údajov ministerstva školstva však viac ako 40 percent staromestských škôlkárov má trvalý pobyt v inej mestskej časti. “Pri otváraní materských škôl sme brali do úvahy všetky relevantné informácie a vychádzali sme aj zo skúseností získaných z dvoch materských škôl, ktoré sme mali otvorené aj v januári pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre,” tvrdí hovorca Starého Mesta Števove.

Okrem toho je v staromestských škôlkach evidovaných 166 zamestnancov, bývajú aj v iných častiach. Viacerí z nich mali obavy o svoje zdravie, avšak nastúpili z dôvodu, aby nespôsobili problémy kolegyniam. Ružinovský starosta totiž pred pár dňami informoval, že v Bratislave zomreli dvaja učitelia z desiatich, ktorí sa vzájomne nakazili. Bližšie informácie o prípade zatiaľ nie sú známe.

Úrady odmietajú zverejniť aj informácie, koľko ľudí zomiera na koronavírus v Bratislave. Štatistický úrad však pred pár dňami upozornil, že na Slovensku zomrelo minulý rok najviac ľudí od druhej svetovej vojny, takmer 59-tisíc. V Bratislavskom kraji podľa jeho údajov týždenne zomrie aj o 50 ľudí viac ako bežne. Počas vianočného týždňa to napríklad bolo 157 ľudí, kým v roku 2019 zomrelo v rovnakom období 113 ľudí a predtým 129 a 109.

Ako ich ochránia?

V čase, kedy platí zákaz vychádzania, sa tak do škôl v Starom Meste, Ružinove a Petržalke môže vrátiť až 5600 detí. Znamená to, že by sa v jednotlivých školách stretlo od sto do 420 detí. Učitelia pritom ešte nie sú zaočkovaní a ministerstvo školstva zatiaľ nezabezpečilo ani kloktacie testy, ktoré sľubuje dodať školám dovtedy, kým sa bude otvárať 2. stupeň.

“Z prevádzkových dôvodov nedokážeme vyučovať všetky deti, ale len približne polovicu, školu od školy,” hovorí starosta Ružinova, ktorý otvára 8 z 9 tamojších škôl, keďže jedna je zavretá pre COVID-19.

“Rodičia, ktorí chcú svoje deti poslať v pondelok do školy, musia samozrejme absolvovať test a odovzdať čestné vyhlásenie, že sú zdraví oni aj ich deti,” dodáva Chren. Učiteľom zaplatia PCR testy a dostanú respirátory FFP2. Sľubuje tiež, že koncom budúceho týždňa začnú deti testovať “pľuvacími testami.”

Učitelia z Petržalky sa mohli dať otestovať PCR testom dnes. “Niektorí zamestnanci petržalských škôl už majú vyhradené termíny očkovania na tento víkend,” povedala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Podotkla, že ministerstvo školstva už spustilo prvé kolo registrácie pre pedagogických zamestnancov do 55 rokov vrátane a tí starší sa môžu registrovať až v priebehu budúceho týždňa.

Staré Mesto avizuje, že školy budú merať deťom pri nástupe teplotu, rodičia musia mať platný negatívny AG test. “Každá škola má zriadenú izolačku, do ktorej bude v prípade potreby, bezodkladne umiestnené každé dieťa s príznaky akútneho respiračného ochorenia,” uvádza hovorca. Priestory škôl budú každý deň dezinfikované (z toho dôvodu sa budú školy zatvárať o 16:00).

Staromestská poslankyňa Dana Kleinert vyzvala starostku Aufrichtovú, aby školy neotvárala. “Sama som mamou troch detí a veľmi si želám, aby už išli všetky (!) do školy. Ale najprv by sme mali byť pripravení. Viac ako len s respirátormi a podobne. Ale systémom. A očkovaním učiteľov a personálu. A deti sa tiež po škole k niekomu do rodiny vrátia – aj na tých musíme myslieť,” podotýka. Aj podľa ružinovského poslanca Jána Buocika treba počkať. “Učitelia nie sú ešte zaočkovaní – protilátky sa im vytvoria dva týždne po druhom očkovaní, teda tak na konci marca. Viem si predstaviť, že pozitívny učiteľ by mohol byť v tomto čase aj superšíriteľ.”