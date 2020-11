Z vodární ďalej odtekajú peniaze, hoci si riaditeľ zaplatil až troch poradcov

Vodárne neplnia úlohy od mesta a ďalej si nevýhodne prenajímajú autá pre zamestnancov, ktorí ich využívajú aj na súkromné účely. Riaditeľ sa obklopil drahými poradcami, firma však podľa kontrolóra stagnuje a prepadla sa do straty.

Vodárne neplnia úlohy od mesta a ďalej si nevýhodne prenajímajú autá pre zamestnancov, ktorí ich využívajú aj na súkromné účely. Riaditeľ sa obklopil drahými poradcami, firma však podľa kontrolóra stagnuje a prepadla sa do miliónovej straty. Ovocie zatiaľ neprináša ani ovládnutie dcérskej spoločnosti vodární Infra Services za 8 miliónov eur.

Bratislavská vodárenská spoločnosť sa po nástupe nového vedenia prepadla do hlbokej straty – 3,6 milióna eur. Náklady totiž oproti plánu prekročili až o 5,7 milióna eur.

Nový generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Peter Olajoš si pritom na zefektívnenie procesov v tunelovaných vodárňach najal troch poradcov. Aj im dobre zaplatil – 72,50 eura v hrubom na hodinu.

Radili aj doma

“Volili sme odborníkov a snažili sme sa hľadať odborníkov a zistenie, že predstavenstvo má niekoľkých poradcov ma tak trochu zaskočilo. Najmä s ohľadom na odmeňovanie,” skonštatovala na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve mestská poslankyňa a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Pracovnú dobu mali poradcovia desať hodín týždenne, čiže ich mesačný plat mohol byť 2900 eur. Mali flexibilný pracovný čas a pracovať mohli aj v mieste svojho trvalého bydliska, v prípade potreby aj v sídle vodární.

“Všetkých poradcov som potreboval na konkrétne úlohy, ktoré sú presne zadokumentované rovnako aj s výstupmi,” reagoval riaditeľ Peter Olajoš, ktorý vyštudoval právo. S tým, že ich úlohy sa už skončili. Ich najatie obhajoval aj slovami, že ak sa manažér dostane do spoločnosti, ktorej stav je otázny, nemôže sa spoľahnúť len na informácie, ktoré dostáva zvnútra.

Jeden poradca mu napríklad radil s verejným obstarávaním. No práve v tejto oblasti podľa Čahojovej poslanci dostali podnet, ktorý sa ukázal ako opodstatnený.

Podľa anonymu šlo o zákazky v hodnote 230 a 580 tisíc eur. Aj podľa člena Dozornej rady BVS Martina Kuruca vodárne pochybili pri určovaní podmienok súťaže a hodnoty zákazky. Podľa neho bol za to odvolaný šéf verejného obstarávania a rada chce preto kontrolovať každé obstarávanie nad 5 tisíc eur.

Olajoš sa k ďalej Čahojovej výhradám nechcel viac vyjadrovať, lebo všetko ostatné “považuje za politickú a nefér narážku”.

Takto stúpli náklady na manažment BVS.

Zdroj: Správa mestského kontrolóra

Najprv zvýšili platy

Peter Olajoš nastúpil do vedenia BVS, kde je hlavným akcionárom Bratislava, začiatkom septembra 2019. Náklady na vrcholový manažment stúpli o 130 percent – na 239 tisíc eur. Celkovo na platy v roku 2019 minuli o 1,6 milióna eur viac ako bolo v pláne. Kontrolórovi vodárne tvrdili, že to spôsobil nárast minimálnej mzdy, ten však nad tým len krútil hlavou. Znížil sa totiž aj počet zamestnancov o 17 na 740.

Sám generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Peter Olajoš má podľa Nového času plat 6300 eur. Výberová komisia na magistráte ho vybrala ako krízového manažéra, ktorý vyvedie BVS zo zlej situácie.

Vodárne sa však prepadli do hlbokej straty, hoci mali naplánovaný zisk.

rok plán skutočnosť 2017 400 tisíc 523 tisíc 2018 564 tisíc 694 tisíc 2019 152 tisíc – 3,6 milióna

Hospodárske výsledky BVS v uplynulom období.

Zdroj: Správa mestského kontrolóra

Úspory mali byť okamžité

“Spoločnosť, ktorej každý rok rástli tržby, je v roku 2019 stratová. Ja som jasne vylicitoval, kde je chyba, kde sú náklady, ktoré sú umelým vyťahovaním zo spoločnosti,” podotýkal mestský kontrolór Marián Miškanin. Problémom podľa neho bolo nielen zvýšenie nákladov na platy, ale aj vytváranie niektorých rezerv, ktoré sa predtým nerobili. Napríklad rezervy na desaťpercentnú maržu pre dcérsku spoločnosť Infra Services za to, že vodárňam na základe dohôd bývalého vedenia prenajíma autá, podľa vlaňajších zistení predražené o 4,5 milióna eur. Vedenie mesta preto podalo trestné oznámenie.

Do leta 49-percentný podiel v dcérskej firme vodární Infra Services vlastnila firma známeho podnikateľa Ivana Kmotríka. Podiel vodárne na základe rozhodnutia vedenia mesta ku 15. júlu kúpili za 8 miliónov eur a za areál na Hraničnej ulici v Bratislave a stali sa jediným akcionárom svojej dcérskej spoločnosti. Dôvodom transakcie podľa primátora Matúša Valla mali byť úspory a zastavenie tunelovania vodární.

“Úspory z navrhovanej transakcie sa prejavia prakticky okamžite. BVS sa vložené prostriedky vrátia na prevádzkových úsporách a odstránení rizika zmluvných pokút už do konca roku 2022,” uviedlo vedenie mesta v tlačovej správe z mája.

Zrušenie marže, ktorú kritizoval aj Najvyšší kontrolný úrad, malo patriť k týmto úsporám BVS. “V čase účtovnej závierky už vedela, že Infra Services kupuje, tak reálne tie rezervy nemusela vytvárať,” myslí si kontrolór. Vodárne aj ich audítor však tvrdia, že záväzok existoval a tak ho museli zaúčtovať takisto ako hromadiace sa dlžoby voči dcére a rezervy na súdne spory.

Ročne dostanú vodárne ročne desiatky žiadostí o pomoc s vybudovaním vodárenskej infraštruktúry. Na zavedenie vodovodu sa čaká aj roky.

FOTO: Živé mesto

Prečo neposlúchli?

Mestskí poslanci už vlani v septembri uložili vodárňam, aby s nevýhodnými zmluvami okamžite urobili poriadky a vždy postupovali v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Mali rokovať o zmene cenníka za vozidlá, optimalizovať počty vozidiel na súkromné účely, zúžiť okruh ich používateľov a zapracovať do vozidiel kontrolný mechanizmus GPS.

No kým v novembri 2019 bolo podľa mestského kontrolóra aj na súkromné účely používaných 63 áut zo všetkých 239, v októbri 2020 tento počet klesol na 61. Zrušili však prenájom Volkswagenu Touareg pre šéfa BVS, ktorý na štyri roky vyšiel na 125-tisíc eur.

“Každé ukončenie lízingovej zmluvy má svoje časové a finančné následky,” vysvetľoval Olajoš, prečo neplní opatrenia. S tým, že sa rozhodli neznižovať počet áut, ale riešiť efektivitu. “Nepôjdeme cestou rokovania s lízingovými spoločnosťami a ukončovania – tam autíčko – tu autíčko,” vyhlásil. “Od januára 2020 nám náklady na celkovú správu autoparku klesajú,” tvrdil.

Nové autá podľa kontrolóra neobstarali, nákup pripravujú. Avšak, v januári informovali magistrát, že na 23 motorových vozidiel, ktorým uplynula 4-ročná doba nájmu, s dodávateľom AWL vyrokovali zľavu.

GPS do nich nenainštalovali, lebo sa to vraj do prenajatých áut nedá. Použitie na súkromné účely obhajovali s tým, že sú používané aj ľuďmi v pohotovosti.

Keďže sa opatrenia neplnili, kontrolór požiadal dozornú radu o preverenie možného porušenia povinností predstavenstva podľa obchodného zákonníka a porušenia finančnej disciplíny.

V roku 2020 adresoval vedeniu ďalšie štyri listy s upozornením na nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami a porušovanie právnych predpisov.

Viacerí poslanci sú ale spokojní, že súčasné vedenie “vyťahuje kostlivcov zo skrine. “V minulom volebnom období BVS ani len neumožnila žiadnu kontrolu. Robila dlhoročné neefektívne rozhodnutia a my tu grilujeme riaditeľa, či má niekto GPS. Aby sme zas chápali, že rozdiel je diametrálne odlišný,” uviedol poslanec a petržalský starosta Juraj Hrčka.

“Investičný dlh” je vidieť hlavne, keď začne pršať.



Foto: Živé mesto

Investujú menej

Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá dodáva vodu pre takmer 739 odberateľov, pritom potrebuje doslova každý cent, lebo má investičný dlh v hodnote asi 270 miliónov eur. Havarijný stav jej infraštruktúry v čase dažďov spôsobuje povodne na viacerých miestach v Bratislave.

Hoci si vlani zvýšila náklady na sto miliónov, do opráv nedala viac peňazí.

“V roku 2019 vynaložila na opravy a údržbu majetku nižšie náklady ako v roku 2017,” podotýka mestský kontrolór. Medziročne dokonca tieto náklady klesli o dva milióny eur na 14 miliónov.

Kde mestské vodárne investujú, je tajomstvom. Keď sme sa na to pred časom pýtali, našu infožiadosť súčasné vedenie zamietlo.

Viac tu:

Prečítajte si tiež: Tunelované vodárne šetrili. Nechali ľudí bez pitnej vody