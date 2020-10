Smrtnosť na koronavírus, je vyššia či nižšia ako na chrípku?

Ak by si česká novinárka pozrela štatistiky, nemohla by tvrdiť, že smrtnosť na koronavírus je nižšia ako na chrípku. Aj na Slovensku je to niekoľkonásobok.

Česká novinárka a analytička Lenka Zlámalová tvrdí, že smrtnosť na COVID-19 je nižšia ako na bežnú chrípku. Tvrdí, že smrtnosť je 0,23 percent, čo je na úrovni nie chrípky, ale bežnej virózy, a tak tvrdé opatrenia ´v Česku nie sú namieste. Odvoláva sa pritom na dokumenty Svetovej zdravotníckej organizácie.

Každý človek, ktorý má internet, si však môže vypočítať, ako to v skutočnosti je, keďže štatistiky sú verejne dostupné. No a ak chcela analytička hodnotiť situáciu v Česku, mala si pozrieť údaje z Česka, nie súhrnnú analýzu svetovej organizácie.

Na Slovensku sa tiež nájdu mnohí, ktorí koronavírus zľahčujú s tým, že "ide len o chrípočku." Čísla ukazujú, že nejde.

Zo slovenských štatistík vyplýva, že chrípkou sa v minulej sezóne 2018/2019 nakazilo 154 644 ľudí na Slovensku, z ktorých zomrelo 57. Znamená to, že zomrel jeden z 2765 nakazených, smrtnosť je teda 0,036 percent. (Treba ešte dodať, že počet úmrtí je o 44 vyšší ako v sezóne 2017/2018 a jeden zo zomrelých bol očkovaný proti chrípke.)

Koronavírusom sa doteraz nakazilo 55 091 Slovákov a zomrelo 212. Znamená to, že zomrel jeden z 260 nakazených, smrtnosť je 0,38 percent.

Čiže na chrípku bola na Slovensku smrtnosť 0,036 percent a na koronavírus je aktuálne 0,38. Že ide o desaťnásobok, môžeme vidieť aj bez počítania.

Porovnávame pritom ukončenú chrípkovú sezónu s epidémiou koronavírusu, ktorá ukončená nie je, takže čísla budú iba rásť. Keď som robila tento výpočet pred týždňom (22. októbra), umieral na Slovensku každý 307. nakazený, dnes už je to každý 258.

(ÚVZ SR)

Kto zomiera?

V čom teda môžeme chrípku a koronavírus porovnávať? V tom, že sú nebezpečné predovšetkým pre starších a chorých pacientov.

U 45 z 57 zomrelých na chrípku v minulej sezóne bol prítomný aj rizikový faktor: diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenie, onkologické ochorenie, astma, obezita, neuromuskulárne ochorenie, ochorenie obličiek.

Najviac úmrtí na chrípku evidovali vo vekovej skupine 65 ročných a starších 21 z 57. Vo vekovej skupine 45 – 54 ročných bolo osem úmrtí, 35 až 44 tri úmrtia, od 25 do 34 päť úmrtí, od 0 do 5 dve úmrtia.

V prípade koronavírusu z 55 ľudí, ktorí naň zomreli v septembri (celková analýza nie je zverejnená) malo viac ako 65 rokov 49 pacientov. Piati mali od 55 do 64, jedna 15 rokov. Ku štatistike rizikových faktorov u tých, ktorí zomreli na koronavírus, som sa zatiaľ nedopátrala.

V auguste zomrelo 37 ľudí, z toho 33 nad 65 rokov a štyri od 55 do 64. V štatistike za október však bohužiaľ budú aj mladší, zomrel 48-ročný lekár a 47-ročný moderátor.

Osobne ale považujem za viac ako neľudské, ak sa koronavírus zľahčuje pre to, že zasahuje hlavne starších ľudí, ktorí „aj tak zomrú.“

Podľa demografa Branislava Blehu je vo veku 90 rokov pravdepodobnosť, že sa tento človek už nedožije 91 rokov, 20 percent, pri 95 rokoch skoro 40 percent. Lenže u 70-ročných sú to len dve percentá...

