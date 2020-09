Oslobodenie Kočnera sa dalo čakať

Bol by to veľký precedens, keby niekoho na Slovensku odsúdili za objednávku vraždy na výnimočný trest na základe nepriamych dôkazov. Aj keď ide o sériu dôkazov, ktoré navzájom súvisia. A z ktorých sme mohli vedieť, ako to bolo.

Rozsudok bol precedensom aj v tom, nakoľko nás môže usvedčiť naša digitálna stopa. Symboly, emotikony a prirovnania tentoraz súdu nestačili.

Kočner v Smotánke. Foto z reportáže Pavla Fejéra Kto spravil z Kočnera celebritu (nájdete na youtube.)

Kuciak a jeho snúbenica boli úplne obyčajní ľudia s domčekom ďaleko od Bratislavy, hypotékou a ojazdeným autom. Napriek tomu mal ten chlapec obrovskú odvahu pustiť sa do človeka, o ktorom sme už dávno vedeli, že je veľmi zlý. Mená sa na mafiánskych zoznamoch neobjavujú len tak. No a len tak sa neobjavil ani v Smotánke, kde sa mimochodom vystriedala celá plejáda mafiánov a ich paničiek. Bol tam preto, lebo ho táto spoločnosť tolerovala. A preto, že ho orgány nášho uneseného štátu kryli.

Že to na súde nemusí dopadnúť dobre, bolo jasné už po tom, čo na súde prerokovali všetky dôkazy. Aj preto som nechápala vyjadrenia veľkohubého advokáta, bývalého politika, ktorý dával rodičom falošnú nádej. Ako právnik musel vedieť, že na odsúdenie za objednávku vraždy nemôže stačiť svedectvo človeka, ktorý Kočnera nikdy nestretol. Takisto vôbec nebolo jasné, ako sa súd vysporiada s Threemou, aj keď musím priznať, že keď ju pripustil, skrsla aj vo mne iskierka nádeje, že z toho možno niečo bude.

(Mimochodom, je to advokát, ktorý nikdy riadne nevyvrátil podozrenia o tom, že si so Zsuzsovou nepísal a nikto si neoveril jeho tvrdenia, že mal hacknutý profil. Ak to polícia vyšetrovala, určite na niečo prišla.)

