Kto je v práci diskrimovaný viac ako ženy? No predsa matky

V jednej "pohodovej" PR agentúre mi otvorene povedali, že o mňa nemajú záujem, lebo s matkami nemajú dobré skúsenosti.

"Chcela by som, aby bolo normálne, že politička, chirurgička, novinárka, prokurátorka, školská kuchárka či žena za pásom vo fabrike nebude o nič horšou pracovníčkou, ak bude trvať na tom, že jej patrí právo skĺbovať svoj pracovný život s rolou matky. Bez zásadného postihu či krátenia mzdy. Aby sa na ňu nehľadelo cez prsty. Aby nebola kvôli tejto základnej požiadavke vnímaná ako nespoľahlivá, lenivá, menej výkonná," napísala na svojom blogu predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová.

Hoci naša i európska legislatíva hovorí, že by sme všetci mali mať rovnaký prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní, či pracovným podmienkam, realita je iná. Zrejme aj preto je Slovensko v hodnotení rodovej rovnosti na chvoste Európy.

Ako funguje zákaz diskriminácie

Vrátite sa z materskej a máte pocit, že už nie ste ten istý človek ako predtým.

"Aj by som ti dal vyšší plat, ale keď chceš len polovičný úväzok, tak nie," dozviete sa. Matky sa pritom nechcú ulievať, ale stihnúť škôlku. A férovo vopred avizujú, že musia odchádzať skôr ako kolegovia.

Nie je pritom vylúčené, že za ten polovičný plat budú nad prácou sedieť ešte dlho do noci, zatiaľ čo ich kolegovia budú filozofovať v neďalekom bare. Nebolo to dávno, keď mi istá kolegyňa spomínala, že si nepamätá, kedy mala po návrate z materskej voľný večer.

Ďalší príklad: v jednej "pohodovo" sa tváriacej PR agentúre mi otvorene povedali, že o mňa nemajú záujem, lebo s matkami nemajú dobré skúsenosti. Išlo pritom o prácu z domu. Ani ma nepozvali na pohovor. Zákon im pritom zakazuje, aby sa na rodinný stav vôbec pýtali.

Bežné tiež je, že sa matka musí uspokojiť s horšou prácou ako mala predtým. Alebo prijme prácu oveľa nižšej kvalifikácie. Zákon pritom hovorí, že má nárok na rovnaké miesto a plat ako predtým a dokonca aj na zamestnanecké výhody, prijaté v čase, keď bola na materskej. (Ak sa chystáte na návrat po materskej, viac si prečítajte tu.)

Zákon tiež hovorí, že matka nemôže dostať výpoveď počas materskej a rodičovskej. Môže ju však dostať hneď po nástupe a tak poznám aj prípady, kedy matka po návrate do práce zostala nezamestnaná.

Mnohé matky po materskej začínajú úplne odznova, aby mali prácu, ktorá sa dá ľahšie skĺbiť s rodinou. Sama som uvažovala o tom, že "zahodím" novinársku prax a pôjdem robiť do škôlky.

Zladiť rodinu a prácu nebýva ľahké, veľa záleží aj od ústretovosti zamestnávateľa. (Freepik - Prostoleeh)

Ulievame sa?

Je fakt, že matky nie sú časovo flexibilné ako bezdetní mladí ľudia. Keď som nemala deti, mohla som hocikedy zostať v práci. Nočná koaličná rada? Žiaden problém. Služobka do iného mesta? Super, ide sa na výlet.

Nepoznám však ženu - matku, ktorá by sa kvôli rodičovským povinnostiam "ulievala." Keď prídete ráno do redakcie, tichúčko tam už ťukajú do počítača, zatiaľ čo bezdetní kolegovia sa v tom čase ešte len snažia prebrať. (Hovorím aj z vlastnej skúsenosti, sama som s tým mávala problém ;-) )

Matky tiež nevysedávajú dlho na obede či na kávičkách. Čas majú jasne odmeraný - musím skončiť vtedy, aby som stihla túto električku a školu či škôlku. Jednoducho, lepšie si organizujú čas.

Dobrý zamestnávateľ by mal vedieť, kde sú benefity danej matky. Áno, možno ju nedokáže operatívne poslať na tlačovku či koaličnú radu. Alebo sa len ráno dozvie, že zamestnankyňa nepríde, lebo jej dieťa dostalo zápal stredného ucha. Môže mu však aj z domu napísať dobrý rozhovor, tému či analytický materiál a je jedno, či to urobí v noci, ráno, alebo cez víkend - podstatné je, aby stihla uzávierku.

Ja som svoj "problém" vyriešila tak, že som si založila vlastný portál Živé mesto, čo mi umožňuje pracovať z domu a prispôsobovať pracovný čas rodinnému životu. (O tom, že počas koronakrízy mi decká ostali doma bez nároku na ošetrovné, alebo inú kompenzáciu, niekedy nabudúce. Pointa je ale v tom, že ak ste na rodičovskej, pozerajú sa na vás ako na nepoisteného.)

Deti do práce? Ďakujem, neprosím.

Vráťme sa ale k téme: nie každý však môže pracovať z domu. Pomocnú ruku by preto matkám mal dať aj štát. Systémové návrhy v tejto oblasti však chýbajú. Niektoré naše političky si mysleli, že ostatným ženám pomôžu, keď budú bojovať za právo nosiť si deti do práce.

Parlamentné političky, ktoré nechodia každý deň do práce, keďže národná rada zasadá raz za mesiac a v lete má pauzu. Političky, ktoré majú plat, z ktorého hravo zaplatia babysitterku a ktoré majú k dispozícii aj asistentov. Političky, ktoré nemajú pevnú pracovnú dobu a ktorým príde plat, aj keď do práce vôbec neprídu. (Príklad dochádzky si prečítajte v jednom mojom staršom článku)

Zrejme ich vôbec nenapadlo, že dieťa do práce si jednoducho nemôže zobrať pokladníčka, kaderníčka, policajtka, banková úradníčka, čašníčka či pásová robotníčka. Ani u nás novinárov, hoci pracujeme v kreatívnejšom prostredí, to nie je bežné. Naozaj, málokedy sa stalo, že by si moje kolegyne či kolegovia nosili deti do práce.

Predstavte si malé dieťa v open space. Nech je akokoľvek milé a zlaté, môže ostatných rušiť. Oveľa efektívnejšie bolo, ak si kolegyňa jednoducho zbalila laptop, vyzdvihla dieťa zo škôlky a článok dorobila doma.

Všetko teda závisí od ústretovosti zamestnávateľa. Štát by však mal robiť všetko pre to, aby ho tej ústretovosti naučil, alebo ho k nej motivoval. Lebo ako vidíme, to, čo je v zákone, v praxi vôbec nemusí platiť.

Redakcia denníka SME v čase, keď som tam pracovala. (Facebook SME)

Pikoška na záver

Inak, viete, prečo majú ženy nižšie dôchodky ako muži? Nielen pre to, že majú vo všeobecnosti nižšie platy ako muži. Podpisujú sa na tom aj skrátené úväzky. Celoeurópsky priemer hovorí, že rozdiel medzi dôchodkami žien a mužov je až o tretinu, na Slovensku je to však podľa Eurostatu menej – 8 percent. U nás však na skrátený úväzok pracuje oveľa menej žien ako v Európe. Zrejme vedia, prečo.

Je síce faktom, že ženy v západnej Európe nezostávajú s deťmi doma až do troch rokov a preto siahajú po kratšej pracovnej dobe. Na druhej strane, polovičný plat na Slovensku sa jednoducho neoplatí. No a ak ho máte celý dávať na súkromnú škôlku, lebo do tej štátnej vám neprijmú trojročné dieťa, ale obvykle až štvorročné, tak sa vám do práce neoplatí ani vracať.

