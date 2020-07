Slovnaft Bajk ohlásil rozšírenie po kritike a príchode konkurencie

Slovnaft Bajk konkurenciu potrebuje. Nemá dobre nastavené ceny a užívatelia sa sťažujú aj na zlý stav bicyklov. Antik bike však zatiaľ funguje len v Rači a Vajnoroch. Tu je porovnanie.

Po júnovom príchode konkurenčnej siete Antik biku a kritike, že Slovnaft Bajk zaspal, ohlásil prevádzkovateľ žltých bicyklov rozšírenie do Rače a Vajnôr, kde začala fungovať konkurencia, i do Vrakune či Karlovej Vsi.

Konkurencia ukáže nielen to, či sa zmenia ceny za požičiavanie bicyklov, ale aj ktorý systém viac vyhovuje užívateľom. Tu je porovnanie ich výhod a nevýhod:

Aký je záujem o bikesharing?

Výhodou novej siete Antik bike, ktorá funguje aj v Košiciach, Poprade, Trebišove, Moldave nad Bodvou a Veľkom Šariši, je, že bicykel nemusíte vrátiť do stojiska, ale môžete ho odparkovať hocikde.

V Rači funguje od začiatku júna. “Používam bicykel denne a hlavná výhoda je, že netreba riešiť žiadne stanice a môžem bicyklom prísť až domov pred vchod a zaparkovať ho. Pri Slovnaft bajkoch treba hľadať prázdnu stanicu a došliapať domov pešo,” napísala na facebooku vicestarostka Rače Lenka Antalová Plavuchová.

Od začiatku júna podľa Emy Ondruškovej z tlačového oddelenia Rače zaznamenali 564 jázd na červených bicykloch, ktoré spolu trvali 128 hodín a merali 673 kilometrov. Priemerná jazda trvá 14 minút a jej dĺžka je 1,76 kilometra.

Antik bike sa však dá využiť len v Rači a Vajnoroch. Na radnici to nevnímajú ako nevýhodu. “Bicykle od začiatku považujeme za prostriedok určený skôr na presun z odľahlejších častí Rače k zastávkam MHD, či ako prostriedok na presun medzi jednotlivými miestnymi časťami – Rača, Krasňany, Rendez,” povedala portálu Živé mesto Ondrušková.



Celkovo červeno-biele bicykle podľa Petra Blaasa z Antik Telecomu Slováci používajú nielen na dochádzanie do práce, ale aj za zábavou. Slúžia ako dopravný prostriedok aj v noci, keď je obmedzená MHD. “Približne 10 percent jázd, ktoré sú dlhšie, sa deje počas noci medzi polnocou a 6:00,” hovorí Blaas.

Na Antik biku v štyroch slovenských mestách v minulej sezóne zaznamenali vyše 220 tisíc jázd a vyše 40 tisíc inštalácií aplikácie.

Na Slovnaft Bajku v Bratislave zase od jesene 2018 najazdili užívatelia viac ako pol milióna jázd, pričom najdlhšia merala viac ako 50 kilometrov. Najčastejšie si ich požičiavajú v centre mesta, na Námestí SNP, Pribinovej a i Šafárikovom námestí, väčšinu užívateľov však netvoria turisti, ale domáci.

“Počas pracovných dní najčastejšie jazdia do práce a naspäť, o čom svedčia najvyťaženejšie časy medzi 6:00 až 9:00 a 16:00 až 18:00. Cez víkend je najvyťaženejší čas od 16:00 do 20:00,” uvádza PR oddelenie Slovnaftu. Najvyšší počet jázd zaznamenávajú v utorky a najnižší v nedele.

Antik bike je v Rači od začiatku júna. FOTO: MČ Rača

Hrozí pokuta?

Nevýhodou Antik biku je aktuálne fakt, že v systéme sú zapojené len Rača a Vajnory. Bicykel tak nemôžete odparkovať v inej mestskej časti.

Ak ho odstavíte za jej hranicou, môžete dostať pokutu 30 eur. Peter Blaas z Antik Telecomu však hovorí, že najprv užívateľa telefonicky vyzvú, aby bicykel vrátil do zóny a tak zatiaľ pokutu neudelili. V Rači za prvý mesiac skončili mimo zóny dva bicykle a podľa hovorkyne ich používatelia vrátili do 24 hodín naspäť.

Pravidlá ďalej hovoria, že pokuta je aj za to, ak bicykel opriete o plot súkromnej či verejnej budovy, o dopravnú značku, ak na chodníku neostane voľný priestor 1,5 metra a tak ďalej.

Antik bike by chcel mať bicykle aj v ďalších mestských častiach. Konkretizovať ich nechcel, no hovorí sa o Ružinove a Novom Meste. Je však otázne, či mestské časti, v ktorých už sú žlté bicykle, budú mať záujem o červeno-biele bicykle, o ktorých servis sa budú musieť starať. (Viac tu.) Slovnaft sa zase chce tento rok rozšíriť do Karlovej Vsi a Vrakune. Plánuje aj Nové Mesto, Raču aj Vajnory. Ak tam osadí svoje stanice, budú tieto mestské časti prvými, ktoré ukážu, čo dokáže konkurencia. Stanice osadzuje v spolupráci s magistrátom, ktorý mu miesta musí pripraviť.

Plány rozšírenia Slovnaft Bajku na tento rok. Pribudne viac ako 20 dokovacích staníc a 300 bicyklov.

Konkurencia ukáže, či sa zmenia ceny za požičiavanie bicyklov, ktoré má Slovnaft Bajk vyššie ako Londýn, ale aj to, ktorý systém zvláda lepšie údržbu bicyklov.Tieto porovnania čítajte tu: Mesto ale urgentne potrebuje budovanie bezpečných cyklotrás, s čím v poslednom čase "zaspalo."