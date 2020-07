Hovorme o obťažovaní, aby to pochopili aj páprdovia

Za tri roky od vzniku hnutia Metoo sa u nás veľa nezmenilo. Postoje Kramára a Andrassyho ukazujú, že muži si stále myslia, že ženy chcú byť obťažované. Sexuálny útok však môže narušiť aj vzťah ženy k mužom. A to hádam nechcú.

Je dôležité hovoriť o obťažovaní, pretože aspoň tí inteligentnejší a často aj mladší muži vďaka tomu dokážu pochopiť, čo ženám príjemné nie je.

Keď to celé v roku 2017 vypuklo, na Slovensku si to zlízol Jeňo za jeho hlúpe reči a návrhy, ktoré mimochodom tiež nemusíme brať ako kompliment. Kultúra slizkých rečí starých páprdov, ktorí si to jednoducho "môžu dovoliť" je však u nás dosť zaužívaná.

Nedozvedeli sme sa však o žiadnom slovenskom Weinsteinovi, ktorý by zneužíval nielen ženy ale aj svoju funkciu vo vzťahu k nim, hoci moji kolegovia zo SME riešili podozrenia, že svoje pacientky obťažuje asi najznámejší neurológ na Slovensku. Pán profesor, ktorý ako čestný hosť nechýba na žiadnom podujatí našej "smotánky."

Článok vyšiel v SME bez jeho mena, pretože pacientka ho nechcela otvorene menovať a on na obvinenia odmietol reagovať. Všetko vyšlo najavo až teraz, keď nabrali odvahu ďalšie. Môj kolega Ján Krempasky, ktorý sa mimochodom vždy ku ženám správal veľmi slušne, po napísaní článku skonštatoval: "Až keď som sa s nimi začal rozprávať, ako tieto veci vnímajú, som pochopil, ako ich zraňujú aj skutočnosti, ktoré my muži vnímame ako banálne." Pán profesor nepochopil dodnes.

Profesor na plese. (Monarch)

Môžeme si za to samé?

Vďaka odvahe jedného dievčaťa tiež vyšli najavo pedofilné sklony človeka z televízie. Odsúdený zatiaľ nebol, v televízii tak stále pracuje, hoci na vyhodenie iných stačí status na facebooku... Tie najväčšie odhalenia, o ktorých sa hovorí "medzi nami" nás však ešte čakajú. Teda, možno čakajú.

Najviac šokujúce sú však vlny hejtu, ktorým sú vystavené ženy, ktoré prehovoria o sexuálnom obťažovaní. Andrassyovci a Kramárovci ich hneď označia za frigidné...

Sama som nedávno mala hádku s jednou mojou liberálnou kamoškou o tom, že ženy si za obťažovanie môžu samé, lebo nevedia dať útočníkovi facku. Nie každý sa však zmôže na rýchlu reakciu (asi by sme to fakt mali trénovať).

Okrem toho tie situácie, kedy nás obťažujú, sú tak rôzne, že niekedy útočníka ani neviete identifikovať. Keď vám napríklad niekto strčí ruku medzi nohy v dave ľudí, tak ani nezaregistrujete jeho tvár. Po takom útoku sa tiež cítime ponížené, hanbíme sa. Je známe, že preto počet odhalených prípadov sexuálnych zneužívaní nezodpovedá počtu skutočných prípadov.

Ako sa ukázalo, ľudia ako Kramár a Andrassy si myslia, že ženy chcú byť obťažované a ak to muži nerobia, tak sú frustrované a potom si to na nich vybíjajú. Áno, ženy sa chcú mužom páčiť, niektoré sú aj veľmi koketné a každá má hranicu toho, čo je prípustné a neprípustné, nastavenú inak. V komentároch pod aktuálnym článkom s výpoveďami známych žien som si však prečítala jednu dobrú radu: "Predstavte si, že by to niekto robil vašej mame, alebo dcére..."

Dnešné deti musia riešiť problémy, s ktorými sme sa my v ich veku ešte nestretávali. (<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people">People photo created by freepik - www.f)

Aké máš dnes gaťky?

Keď som sa o téme obťažovania rozprávala so svojimi kamarátkami, vyšlo mi, že každá z nich bola v živote obťažovaná. A to nie sme žiadne modelky, missky, ani sa nezvykneme obliekať vyzývavo. Hlavne v mladosti sme tým boli dosť zaskočené.

Dnešná doba pritom obťažovaniu otvorila nové možnosti (ako ukazuje aj film V sieti). Internet, ktorému holdujú už malé deti, umožňuje, že útočníka ani nemusíte stretnúť. Viaceré moje kamarátky spomínali, že im prišlo nechutné video. Poviete si, načo to otvárali? No ale ak vám to príde od človeka, s ktorým ste v bežnom styku v živote aj na facebooku, tak vás ani nenapadne, čo to môže byť. Ďalšej mojej kolegyni chodia od čitateľa maily o tom, že aké má gaťky. Odosielateľ to však nerobí preto, že by to chcel vedieť, ale preto, že ju chce ponížiť, lebo obvykle nasleduje spŕška nepublikovateľných slov...

Prieskum odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce z roku 2006 tiež ukazuje, že obťažovanie sa najčastejšie deje v prostredí, v ktorom trávime veľkú časť dňa - v práci a od spolužiakov. (Ide o odbor, ktorého bývalej šéfke Oľge Pietruchovej Andrassy odkázal, že by jej mame zaplatil potrat a pán poslanec Pčolinský ľutoval, že odišla sama, lebo ju chceli "vyhodiť.)

Treba však hovoriť aj o ďalšej veci. Obťažovanie môže žene spôsobiť vážne problémy a narušiť aj jej vzťah k mužom. A to predsa muži nechcú, nie?

"Takmer vo všetkých prípadoch sa objavili psychosomatické ťažkosti žien v dôsledku skúsenosti so sexuálnym či šikanóznym obťažovaním," uvádza správa k prieskumu odboru rodovej rovnosti. "Bolesti žalúdka, citová labilnosť, pocity úzkosti nastali bezprostredne po zážitku, ale objavovali sa aj počas nasledujúceho obdobia prázdnin. Vzhľadom na vek a neskúsenosť obete možno predpokladať narušený vzťah k mužom a ťažkosti pri budúcom nadväzovaní partnerstiev," píšu o jednom z konkrétnych prípadov.

"Aj preto potrebujeme o tom hovoriť. Aby chalani vedeli, čo si k babám môžu dovoliť a aby sa baby vedeli brániť. Slizkí páprdovia raz vymrú a ak sa spoločenská latka nastaví vyššie, tak si tí mladší už nebudú toľko dovoľovať.

A keď to nepochopia, budú sa musieť zobudiť aj úrady a obťažovanie riešiť.