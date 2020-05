Vallo dane nezníži, urobí to prokurátor?

Zrušiť zvýšenie dane z nehnuteľnosti, ktorá tento rok stúpla na dvojnásobok, žiadajú viacerí Bratislavčania, objavila sa petícia i podnety na prokuratúru. Magistrát žiadostiam nevyhovie, lebo peniaze z daní jednoducho potrebuje.

Bratislavský magistrát v máji rozpošle 192-tisícom daňovníkov v meste výzvy na zaplatenie dane, ktorú v prípade domov a bytov zvýšili na dvojnásobok. Viacerí sa proti tomu búria, keďže opatrenia, súvisiace s koronavírusom, ovplyvnili ich príjmy. Ľudia v týchto dňoch podpisujú aj petíciu za zachovanie pôvodnej sadzby – „za“ je 620 ľudí. Legálnosť ich zvýšenia už po druhý raz rieši prokuratúra.

„Obraciame sa na Vás, aby ste v týchto ťažkých časoch iniciovali kroky vedúce k zastaveniu zvyšovania daní do doby, kým sa situácia nestabilizuje,“ uvádza sa v petícii. Vedenie mesta ju zatiaľ nedostalo, zrejme jej však nevyhovie.

„Pri očakávaných výpadkoch príjmov z iných daní a tržieb si mesto nemôže dovoliť znižovať aj príjmy z dane z nehnuteľnosti, ktorej výška je zapracovaná v rozpočte,“ vraví hovorkyňa mesta Katarína Jánošíková.

Pod dohľadom prokuratúry

Vedenie mesta totiž dúfalo, že zvýšením dane z nehnuteľností získa tento rok o 12 miliónov eur viac ako vlani, no koronavírus ho môže pripraviť až o 41 až 66 miliónov eur na dani z príjmov. Poslanci preto koncom apríla schválili škrty v hodnote 36 miliónov eur, čo je asi desatina rozpočtu mesta. Presná suma výpadku bude známa v júni, kedy sa ešte mesto k téme rozpočtu vráti.

Na najbližšom zasadaní však budú musieť mestskí poslanci opraviť uznesenie o zvýšení daní. Prokuratúre sa totiž nepáčilo rozčlenenie dane z pozemkov na dve časti. Na stole však má aj ďalší podnet, podľa ktorého sa pri zvyšovaní daní obišli základné podmienky.

Petržalský poslanec Miroslav Dragun, ktorý ho podal, tvrdí, že v zmysle rokovacieho poriadku sa mali k zvyšovaniu daní vyjadriť mestské časti. Takto mesto postupovalo aj v roku 2016, kedy sa dane zvyšovali naposledy. Väčšina zastupiteľstiev mestských častí materiál prerokovala a vyjadrila sa k nemu uznesením.

Podľa názoru vedenia mesta však nejde o správny výklad: „Podľa štatútu Bratislavy nie je podmienkou, aby bol návrh VZN schválený zastupiteľstvami mestských častí, musí im však byť zaslaný na prerokovanie, aby sa mohli k nemu vyjadriť. Táto zákonná povinnosť zo strany Hlavného mesta Bratislava dodržaná bola.” Pripomienky k tomu poslalo osem mestských častí.

Primátor Matúš Vallo so starostami o zvýšení daní diskutoval 5. decembra, teda týždeň pred tým, ako ich schválilo zastupiteľstvo. (FOTO: FB Matúš Vallo má rád Bratislavu)

Čo ďalej?

Kto má pravdu, rozhodne prokuratúra. Na preskúmanie podnetu má 60 dní. Ak by mu vyhovela, mesto by ho muselo vybaviť do 30 dní. Muselo by tak nielen získať stanoviská miestnych zastupiteľstiev, ale aj protest prerokovať na mestskom zastupiteľstve. Ak by to nestihlo, zvýšenie daní sa môže stať neplatným – avšak len dovtedy, kým poslanci neschvália opravené znenie. Ak by protestu nevyhoveli, vec sa môže dostať na súd.

To sa však môže stať až o tri mesiace, pričom výzvy na zaplatenie Bratislavčania dostanú v týchto dňoch. Daň by mali zaplatiť do 15 dní. Mesto však ustúpilo v tom, že si ju budú môcť rozdeliť na tri splátky a zvyšné dve poslať do konca októbra a novembra.

Otázkou je, prečo podnet na prokuratúru smeruje až teraz, ak zvýšenie daní bolo schválené ešte 12. decembra 2019. „Nazhromaždiť všetky potrebné podklady trvalo nejakú dobu, plus spracovanie, spripomienkovanie a finalizovanie podania trvalo nejakú dobu a keďže advokátska kancelária to robila pro bono, tak to trvalo dlhšie a treba brať do úvahy vianočné sviatky plus situáciu s COVID-19,“ tvrdí petržalský poslanec.

Daň doteraz (byty): 0,455 za m2: Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica a Lamač 0,507 za m2: Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa 0,611 za m2: Staré Mesto Nová daň (byty aj domy): 0,90 za m2: Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica, Lamač + Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Devínska Nová Ves, Rača, Dúbravka, Karlova Ves. 0,95 za m2: Nové Mesto, Vinohrady, Trnávka, Ružinov, Petržalka 1 euro za m2: Staré Mesto, Nivy

Ak by aj prokuratúra nakoniec uznala, že sa mali k zvýšeniu daní vyjadriť mestské časti, veľa by sa zrejme nezmenilo. Rozhodujúci je totiž názor poslancov. Keď sa dane zvyšovali za exprimátora Iva Nesrovnala, nesúhlasilo s tým až deväť zo 17 mestských častí Bratislavy. Aj teraz voči tomu niektoré namietali. „Devínska Nová Ves týmto VZN značne utrpí,“ avizoval počas schvaľovania v decembri 2019 starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

Bežne na schválenie uznesenia mestským zastupiteľstvom stačí, aby ho podporila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V prípade nesúhlasu mestskej časti s tým, čo sa schvaľuje, je však potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných.

Tá sa však na decembrovom rokovaní našla. Poslancov zastupiteľstva je 45, zvýšenie daní schválilo 32 z 38 prítomných. Ak by teda o daniach rokovali nanovo a v kompletnej zostave, šanca, že by ho neschválili, je nízka.

Hlasovanie o zvýšení daní 12. decembra 2019

Prokuratúra sa tiež bude zaoberať otázkou, či zvýšenie daní nebolo prijímané prirýchlo.