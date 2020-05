Bratislava rozdá prvé nájomné byty

Mesto ročne dopláca až dva milióny eur na nájomné pre ľudí, ktorí žijú v reštituovaných bytoch. Tí už roky čakajú na mestský byt po tom, čo dostali výpovede z reštituovaných bytov. Magistrát chystá prvých šesť, žiadateľov je 500.

Vedenie mesta sa chystá odovzdať prvých šesť nájomných bytov ľuďom, ktorí prišli o bývanie kvôli reštitúciám. Portálu Živé mesto to potvrdil hovorca magistrátu Peter Bubla. Na náhradné bývanie ľudia čakajú dlhé roky. V roku 2011 totiž začal platiť zákon, na základe ktorého sa mali ľudia z reštituovaných bytov vysťahovať do tých mestských. Tie však najprv treba postaviť.

“Hlavné mesto SR uvedené byty uvoľnilo zo svojho bytového fondu a zrekonštruovalo na vlastné náklady,” povedal Bubla. Vyberať budú podľa poradovníkov na jednotlivé typy bytov podľa počtu izieb.

Pôjde o päť jednoizbových bytov a jeden 3-izbový byt v lokalitách ako Nové Mesto a Petržalka.

Treba ich stovky

Žiadateľov je v súčasnosti 514. V roku 2013 ich bolo až 795, nie všetkým však nárok na byt priznali.

Viacerí žiadatelia podľa predsedu združenia Právo na bývanie Tadeusa Patleviča zomreli. Niektorí sa už museli z reštituovaných bytov vysťahovať, lebo boli neobývateľné. Sú aj takí, čo čakajú na pridelenie mestského bytu v komerčnom nájme. Aj preto by uprednostnili finančné vyrovnanie. To by ale musel schváliť parlament. Strana Sme rodina, ktorá presadzuje budovanie nájomných bytov a preto ju ľudia zo združenia aj volili, stanovisko prisľúbila, no neposlala.

“Nájomníci, ale aj vlastníci reštituovaných bytov čakajú na spravodlivé riešenie tohto problému už od roku 1990. Žiadna z doterajších 12 demokratických vlád náš problém nedokázala vyriešiť ,” hovorí predseda združenia nájomníkov Patlevič.

Na situáciu dnes dopláca hlavné mesto, ktoré musí reštituentom hradiť rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným. ” V roku 2019 minulo hlavné mesto na výplatu finančných kompenzácií cca 2 000 000 eur,” vraví hovorca Bubla. Od roku 2016 je to až šesť miliónov eur.

Nájomné byty chcú stava napríklad na Terchovskej ulici. (MIB)

Sny a skutočnosť

V Bratislave je podľa aktuálnych informácii zo všetkých vyše 204-tisíc bytov len približne jedno percento nájomných bytov. Týchto 1925 bytov spravuje mesto alebo mestské časti. Pre porovnanie, Brno má 29-tisíc nájomných bytov, čo je 15 percent z celkového počtu bytov v meste. Bývanie v nájomnom byte je úplne bežné pre Viedenčanov, kde tvoria nájomné byty až 60 percent. Viedeň však s touto koncepciou začala už v 30. rokoch minulého storočia.

Za dva milióny eur ročne, ktoré mesto míňa na nájomné, by dokázalo postaviť 25 troj-izbových bytov. Súčasné vedenie Bratislavy tvrdí, že ich pribudne až 1243.

