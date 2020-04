Droba pochopil a odvolal riaditeľku. Zodpovednosť však má aj sám

Vedenie kraja netušilo, čo sa v domove deje. Zákon mu pritom káže, aby v ňom robili kontroly. Výsledkom sú štyria mŕtvi.

Župan Juraj Droba konečne pochopil, kto je zodpovedný za stav v domove seniorov v Pezinku, ktorého štyria klienti zomreli na koronavírus. Ešte v stredu na tlačovej konferencii považoval vyvodzovanie zodpovednosti za predčasné. O riaditeľke domova Viole Schmidtovej sa pritom vyjadril, že ju poslal na dovolenku, lebo tri noci nespala. Povedal to na tej istej tlačovej konferencii, na ktorej potvrdil prvé úmrtia v domove.

Dnes už Droba pred novinármi skonštatoval, že “výmena je potrebná,” s tým, že viac sa k tomu vyjadrovať nebude. Novinári sa pýtali ďalej a dozvedeli sa, že riaditeľka, ktorú Droba “poslal na dovolenku”, ešte dnes úradovala v domove. Predpoludním s ňou mala rozhovor riaditeľka úradu samosprávneho kraja, kde sa podľa Drobu “dohodli na ukončení spolupráce.” V tlačovej správe ešte vedenie kraja dodalo, že: “dôvodom boli zistenia, ktoré podľa župana neumožňujú jej ďalšie zotrvanie v pozícii riaditeľky.”

Aktuálny stav je taký, že z 93 klientov DSS v Pezinku bolo 55 pozitívnych, 32 negatívnych a šiesti ešte čakajú na výsledky. Hospitalizovaných bolo 25 klientov, z toho traja pacienti zomreli tento týždeň a jeden už 5. apríla. Prvý test urobili v zariadení až týždeň po úmrtí prvého pacienta, čo hovorí za veľa. Je totiž nemožné predpokladať, že tak starý človek bol bezpríznakový. Koronavírus má aj deväť zamestnancov. Testy riaditeľky dopadli podľa Drobu negatívne. “Neprídeme na to, ako sa to tam dostalo,” vyhlásil.

“Až do pondelka som netušil, že problém je,” priznal dnes župan. Faktom ale je, že jeho úrad má domovy sociálnych služieb kontrolovať. O to viac, ak domov v Pezinku nie je súkromným zariadením, ale jeho zriaďovateľom je bratislavský kraj. Ten mu poskytuje ročnú dotáciu asi 300 tisíc eur. Zákon o sociálnych službách totiž hovorí, že vyššie územné celky majú “zriaďovať, zakladať a kontrolovať rôzne typy zariadení sociálnych služieb.” Kontrolovať majú povinnosti domovov, úroveň ich služieb, dodržiavanie práv klientov, kvalifikáciu zamestnancov, ale aj hospodárenie zariadení.

Je možné, že vedenie kraja až do pondelka nedostalo žiaden podnet o tom, čo sa v domove v Pezinku deje. Zo zákona však jasne vyplýva, že kontroly majú robiť aj bez toho, keďže je ich povinnosťou preverovať dodržiavanie zákona. Kontroly pritom môžu byť aj neohlásené a robené v nočných hodinách. Kontrolovať mohol úrad napríklad aj to, či v zariadení dodržiavajú zákaz návštev a ďalšie opatrenia proti koronavírusu. Keďže problém v domove podľa zamestnancov vypukol už 21. marca, jedna náhodná kontrola by už dávno mohla odhaliť, čo sa tam deje.

Faktom tiež je, že zodpovednosť za vzniknutú situáciu by mal pociťovať aj Droba sám. Nakazenie a smrť ľudí, o ktorých sa malo jemu podriadené zariadenie starať, totiž poukazuje na zlyhanie celého systému.

“Situácia nevznikla zo dňa na deň a absolútne nemusela nadobudnúť taký masívny rozmer,” napísali v otvorenom liste Drobovi zamestnanci domova v Pezinku. Rozšírená verzia komentára je tu: