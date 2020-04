Nezamestnané matky ošetrovné nedostanú, aj keď sa deťom venujú

Matky bez práce ošetrovné nedostanú, no nemôžu ani prijať novú pracovnú ponuku, ak majú kvôli zavretým školám deti doma. Úradu práce ale hľadanie práce musia vykazovať.

Ošetrovné môžu dostať aj matky detí, ktoré ešte nezačali chodiť do škôlky. Nemôžu však byť nezamestnané.

"Nárok na ošetrovné má po novom aj rodič dieťaťa, ktoré dosiahlo vek tri roky, skončilo sa teda obdobie poberania rodičovského príspevku a to dieťa zatiaľ nechodilo do škôlky," vraví hovorca ministerstva práce Michal Stuška. "V zmysle tohto zákona, pokiaľ je jeden z rodičov nemocensky poistený, matka alebo otec, nemocensky poistený rodič si môže uplatniť toto mimoriadne ošetrovné," dodáva.

Matky väčšinou ostávajú doma s viac ako trojročnými deťmi, ak ich nevzali do škôlky, alebo ak nevedia zladiť rodinný život s pôvodnou prácou a chcú si nájsť inú. Ak je však matka nezamestnaná, nárok na ošetrovné nemá. Zároveň si ale nemôže nájsť prácu, ak má deti doma (ak nejde o homeoffice). Úradu ale hľadanie práce musí vykazovať, inak ich z evidencie nezamestnaných vyradí.

"Skupina mamičiek, ktorá je uvedená v otázke, je veľmi špecifická, ak to správne chápeme, tak to majú byť nezamestnané matky, ktorým skončil nárok na rodičovský príspevok a zároveň dočerpali dávku v nezamestnanosti pred začiatkom krízovej situácie. Predpokladáme však, že táto skupina mamičiek/rodičov nie je početná," povedal hovorca.

Dodáva, že rezort práce sa snaží operatívne reagovať na rôzne životné situácie, do ktorých sa ľudia v dnešnej mimoriadnej situácií dostávajú. "Preto sa určite nedá vylúčiť, že k tejto skupine bude v najbližšom čase smerovať nejaké kompenzačné opatrenie."

Rodičovská sa neráta

Aj nezamestnaná matka si pritom môže začať platiť dobrovoľné nemocenské poistenie a na jeho základe požiadať o ošetrovné. Platí však podmienka, že poistená musí byť 270 dní v posledných dvoch rokoch pred podaním žiadosti o ošetrovné a pobyt na rodičovskej dovolenke sa jej do tohto obdobia nezaratáva.

Aktuálne zmeny zákona predĺžili možnosť čerpania podpory v nezamestnanosti o jeden mesiac pre tých, ktorým skončila počas koronakrízy. Mamičky, ktorým deti nevzali do škôlky od septembra, však do tejto skupiny nepatria. Ak by sa aj stali nezamestnanými práve od septembra, polročná doba poskytovania podpory by im uplynula vo februári, teda ešte pred nástupom "koronakrízy."

Matky, ktoré chcú byť doma s dieťaťom od troch do šiestich rokov a dočerpali podpori, však nemusia zostať nezamestnané. Môžu čerpať takzvanú predĺženú rodičovskú dovolenku, kedy síce nemajú nárok na rodičovský príspevok, štát im však zaplatí zdravotné a sociálne poistenie. Viac si prečítajte v článku SME.

Štátna pomoc

Hovorca dodáva, že rodinám, ktorým súčasná situácia ešte viac zhoršila ich príjmové pomery, sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

"V prípade, že sa rodina nachádza bez príjmu alebo s veľmi nízkym príjmom, kontaktovať prioritne telefonicky, elektronicky príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta ich bydliska," dodáva Stuška.

Ak sa niekto ocitne v mimoriadne krízovej sociálnej situácii pre stratu príjmu pre opatrenia proti COVID-19, ministerstvo práce mu môže poskytnúť dotáciu vo výške do 800 eur. Informácie sú na stránke ministerstva v záložke humanitárna pomoc. "Tieto žiadosti už prijímame a posudzujeme individuálne."