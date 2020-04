Poplatky za zavreté školy - niekde vrátia, inde neberú

Poplatky za zatvorené školy, škôlky a jasle by v čase, kedy sú pre hrozbu koronavírusu zavreté, rodičia platiť nemali. V niektorých mestských častiach už od apríla platby nepožadujú. V Starom Meste sľubujú, že ich vrátia.

Na zastavení vyberania poplatkov sa minulý týždeň dohodli starostovia bratislavských mestských častí. „Rodičia nebudú platiť poplatky za prevádzku za dni, kedy nebola poskytnutá služba, preplatky budú vrátené pri vyúčtovaní a postup vrátenia si každý zabezpečí podľa platného nariadenia,“ informoval hovorca magistrátu Peter Bubla.

Na jednotnom postupe sa podľa neho nedohodli, lebo jednotlivé mestské časti majú výber poplatkov, záloh, či termíny zúčtovania nastavené rôzne.

Školský zákon nerieši, či by sa poplatky v čase zavretých škôl mali vracať, alebo odpúšťať. Zákon spomína len to, že ak je materská škola zavretá, rodič zaplatí len časť príspevku. O ďalších poplatkoch zákon uvádza len to, že ich môže znížiť, alebo odpustiť riaditeľ či zriaďovateľ.

Kto má problém?

Poplatky treba platiť ku desiatemu dňu každého mesiaca. Rodičia platia okrem príspevkov na prevádzku škôlky či družiny aj za obedy. Spolu to mesačne vyjde niekoľko desiatok eur. Podľa dokumentu ministerstva školstva sú náklady na stravu najmenších detí v hodnote 2,28 eura denne, strava ôsmakov vyjde 3,72 eura denne. Štát prispieva na „obedy zadarmo“ predškolákom a žiakom základných škôl sumou 1,20 eura na deň, zvyšok platia rodičia. Niektoré mestské časti vyberajú aj ďalšie poplatky, napríklad euro denne na réžiu jedálne.

Kým rodičia detí, ktoré chodia do štátnych škôl a škôlok peniaze ušetria, problém majú tí, ktorých deti navštevujú súkromné škôlky. Poplatky totiž musia platiť naďalej – podľa toho, ako to majú v zmluve so zariadením. „Momentálne za šesť dní škôlky musím zaplatiť 600 eur, 300 marec + 300 apríl – je to znížené školné,“ sťažuje sa jedna z mamičiek na facebooku.

Rodičia síce môžu žiadať zľavu od vedenia súkromej školy či škôlky, tí im však (ak to nie je v zmluve) školné znížiť nemusia, keďže potrebujú peniaze na platy svojich zamestnancov, prípadne nájom.

Väčšiu šancu získať zľavu majú u tých súkromných škôl a škôlok, ktoré sú zaradené v sieti škôl a tak im štát prispieva na platy učiteľov z dane z príjmov podobne ako je to na štátnych školách. Tie, ktoré v sieti nie sú, im zrejme zľavu nedajú.

Faktom však je, že balík dane z príjmov, z ktorého sú platy štátnych zamestnancov financované, bude pre krízu, súvisiacu s koronavírusom, menší.

Prídu o peniaze

„Prvé prepočty ukazujú, že Ružinov stratí jeden až štyri milióny eur oproti schválenému rozpočtu. Drvivá väčšina tohto je očakávaný výpadok na dani z príjmov. Je to tak – keď sa majú zle ľudia a stratia na výplatách, majú sa potom zle aj obce,“ vysvetľuje ružinovský starosta Martin Chren. Preto budú aj mestské časti, ktoré prevádzkujú školy a škôlky, musieť šetriť. Ružinov napríklad odloží niektoré pripravované projekty.

„Kosenie vieme spomaliť a pokosiť trikrát namiesto päťkrát, ale nemôžeme ho vypnúť úplne. A naše učiteľky či kuchárky na školách a v škôlkach musia dostať zaplatené, aj ak sú práve teraz doma,“ hovorí Chren.

(Prehľad, ktoré bratislavské mestské časti poplatky vyberajú a vrátia a kde ich platiť netreba, nájdete tu.)