Školy zavreli, rodičia môžu čerpať OČR

V Bratislave pre výskyt koronavírusu zavreli základné, stredné i materské školy. Rodičia môžu doma zostať tiež, ak si vybavia OČR.

Rodičia detí, ktorých školu či škôlku dnes zavreli v súvislosti s koronavírusom, môžu zostať doma s tým, že budú čerpať príspevok na ošetrovanie člena rodiny. Povedal to dnes premiér Peter Pellegrini na tlačovej konferencii po rokovaní so zamestnávateľmi.

Sociálna poisťovňa sa zatiaľ k tomu nevyjadrila. Naposledy 28. februára na webe napísala, že "nárok na dávku ošetrovné na dieťa (ale len do 10 rokov veku dieťaťa) vzniknúť aj v prípade uzatvorenia školy – teda, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie."

Poisťovňa by mala vydať metodické usmernenie, ako majú rodičia postupovať pri podaní žiadosti o ošetrovné. V minulosti sa vyjadrila, že v takýchto prípadoch stále platí, že žiadosť o ošetrovné potvrdí lekár a rodič k nej musí priložiť aj rozhodnutie mesta či kraja o zavretí školy.

Ktoré školy zavreli pre koronavírus?

Vedenie hlavného mesta dnes rozhodlo, že na päť dní zatvára školy a škôlky. Úrad verejného zdravotníctva sa vyjadril, že "nie je z epidemiologického hľadiska nutné pristúpiť k uzatvoreniu ďalších škôl, berieme na vedomie proaktívne kroky predstaviteľov žúp, miest a obcí a vysokých škôl."

Koronavírus zistili u slovenskej rodiny, ktorá býva v Kitsee, rodiny z Kostolišťa pri Malackách, ale aktuálne aj učiteľky z materskej školy v Ružinove a vodičky električky, ktorá bola v zahraničí.

Úrad verejného zdravotníctva preto nariadil zavretie školy a karanténne opatrenia na Cambridge International School v Bratislave, v Materskej škole Prešovská 28 - jej pracovisku na Palkovičovej do 22 marca.

Úrad nariadil aj zavretie Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej 7 v Rači, ktorú navštevovala nakazená študentka.

Najnovší prípad avizuje Slovenské národné divadlo, ktoré ruší predstavenia až do odvolania.

Zavreté dnes okrem základnej školy na Hlbokej, kde zistili kontakt s nakazenými, ostali aj stredné školy v kraji, o čom župan Juraj Droba rozhodol ešte v nedeľu.

Premiér Pellegrini tiež vyzval rodičov, aby dohliadli na to, aký program si urobia ich deti, ktoré ostali doma. Predovšetkým by sa podľa neho nemali združovať a chodiť do nákupných centier.

"V takýchto prípadoch však dôrazne odporúčame, aby sa žiaci a študenti počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí," píše aj Úrad verejného zdravotníctva.

Primátor Matúš Vallo zároveň obyvateľov vyzval, aby boli ohľaduplní k starým rodičom, ktorí by mali strážiť deti, pretože seniori patria k najzraniteľnejším.

"Určite zvážte, či je dobrý nápad deti "odložiť" u starých rodičov, lebo práve tí sú pri potenciálnom nakazení koronavírusom najzranitelnejší," podotkol na facebooku aj mestský poslanec Igor Polakovič.

V Bratislave boli prijaté viaceré opatrenia, mesto neodporúča organizovať a navštevovať verejné podujatia. Úrady sa tiež snažia obmedziť návštevy. Ak sa dá, ľudia by ich mali kontaktovať telefonicky či mailom. Sociálna poisťovňa napríklad zriadila vo vestibuloch pobočiek schránku, kde majú ľudia odovzdávať písomnosti.

