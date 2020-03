Ako volila "bratislavská kaviareň"?

Keby volili len Bratislavčania, Kotleba by nebol v parlamente a Kollár by bol ohrdnutou nevestou. Voliť prišlo 72,6 percenta voličov, čo je rekord.

Vláda by mohla vyzerať úplne inak, keby vo voľbách rozhodovala len "bratislavská kaviareň." Budúci premiér Igor Matovič by ju pohodlne zostavil bez Borisa Kollára, ktorý o sebe pred voľbami vyhlasoval, že bude "drahou nevestou."

Štvrtina bratislavských voličov dala hlas Matovičovmu hnutiu OĽaNO, druhou najsilnejšou stranou sú v hlavnom meste progresívci s viac ako 16 percentami, treťou SaS s 13,5 percentami hlasov. Dokopy by mali silných sto kresiel v národnej rade, čo je viac ako ústavná väčšina.

Ak by do vlády vzali aj ľudí od exprezidenta Andreja Kisku, ktorých volila desatina bratislavských voličov, mali by v 150-člennom parlamente 119 kresiel. (Vizualizácia tu:)

Sme Rodina by tak skončila v opozícii s desiatimi kreslami vedľa Smeru, ktorý by ich mal 21. Poslanci ĽS NS Mariána Kotlebu by si museli pobaliť veci a odísť z parlamentu, keďže v Bratislave majú podporu len o niečo viac ako štyroch percent hlasov.

Ako sa zmenili voličské preferencie za štyri roky. (Zdroj: Štatistický úrad)

Presné čísla tu:

Komu vzal Matovič?

Pojmom "bratislavská kaviareň" označujú niektorí politici skupinu ľudí, ktorá žije v hlavnom meste, vysedáva po kaviarňach a podľa nich nevie nič o skutočnom živote. Faktom je, že preferencie Bratislavčanov sa obvykle v parlamentných voľbách líšia od zvyšku Slovenska. Je to však tým, že dlhodobo preferujú pravicové strany.

20-tisíc voličov stratil Most-Híd

Zaujímavosťou pritom je, že preferencie Bratislavčanov sa za štyri roky (alebo len v posledných mesiacoch?) výrazne zmenili. Pred štyrmi rokmi totiž v Bratislave zvíťazili liberáli (26,7 percent). Matovičovci, ktorým sú blízke skôr konzervatívne hodnoty, mali vtedy 14,21 percent. To znamená, že Richard Sulík stratil asi polovicu vtedajších voličov, kým Matovič oslovil desatinu hlasujúcich, ktorí pred tým volili niekoho iného. Kiskovci a progresívci zrejme oslovili voličov, ktorí pred štyrmi rokmi volili vtedajšieho nováčika - Sieť (6,76 percent).

Okrem toho si strany rozdelili viac ako 20 tisíc voličov Mosta - Hídu, ktorý zaznamenal najväčší prepad z 8,9 percenta na 0,96 percenta. Bratislavčania mu zrejme nedokázali zabudnúť, že vstúpil do vlády so Smerom. Veľké straty zaznamenala aj SNS. V hlavnom meste jej zostalo 5,5 tisíca voličov z takmer 15 tisíc.

Najmenej stratil Boris Kollár, ubudlo mu len percento z bratislavských voličov. Najstabilnejšie sa ukázalo KDH, ktoré stále volia štyri percentá ľudí v hlavnom meste, čo však znamená, že aj v Bratislave je jeho podpora taká malá, že ho už po druhý raz nechala za bránami parlamentu.

Aj podpora Kotlebovcov zostala na rovnakých štyroch percentách. Avšak kedže volilo viac ľudí ako pred štyrmi rokmi, ich voličská základňa sa zväčšila. Konkrétne, z 10 656 na 11 997 voličov.

Celkové čísla pritom hovoria o rekordnej účasti - 72,65 percent. Pred štyrmi rokmi to bolo 66,9 percent. Fyzicky prišlo voliť o 28 706 ľudí viac ako pred štyrmi rokmi, k tomu ešte pripočítali 5939 obálok, ktoré poslali Bratislavčania zo zahraničia.

V Starom Meste vždy inak

Ak by volili len Staromešťania, progresívci by neutrpeli potupnú porážku, ale vyhrali na celej čiare, keďže im hlas dala štvrtina voličov. Pätinu by malo OĽaNO, 15 percent SaS. Smer -SD volilo deväť percent hlasujúcich Staromešťanov. Tí by do parlamentu poslali aj KDH so šiestimi percentami. Naopak, najmenej sympatií tu má Boris Kollár a jeho strana, volilo ich menej ako 3,5 percenta, teda tisícka ľudí tak ako pred štyrmi rokmi.

Pred hlasovaním "bratislavskej kaviarne" varoval v sobotu na svojom Facebooku kontroverzný poslanec Smeru - SD Ľuboš Blaha. Vyzýval svojich ľudí z regiónov, aby prišli voliť, nech o Slovensku nerozhodne bratislavská liberálna kaviareň, ktorá "ich ošklbe."

Nekorunovaný kráľ dezinformačnej scény tak urobil po tom, čo hodil obálku do urny v samom srdci "kaviarne", v Starom Meste na Hlbokej ulici. Staromešťanom sa stal po tom, čo si v tomto "nehostinnom prostredí" v roku 2015 kúpil byt.